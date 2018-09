Menschen, 5. September

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Karoline Hofstetter, langjährige Miarbeiterin im Vertrieb der "Salzburger Nachrichten", feiert heute, Mittwoch, in Salzburg ihren 85. Geburtstag.

Hermann Bogensperger, Altbürgermeister von Weißpriach im Lungau und Mitglied des dortigen Seniorenbundes, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Hermann Rehrl, Mitglied des Seniorenbundes Liefering, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

In Hallein vollendete vor Kurzem Hilde Scheibner ihr 80. Lebensjahr.

Im Kreise seiner Familie feierte Josef Gschwandtl sen., Steinerbauer in St. Jakob am Thurn, am Samstag, dem 1. September, seinen 90. Geburtstag.



Quelle: SN