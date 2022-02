Menschen, 5. und 6. Februar 2022

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Spende und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Marianne Keil aus Salzburg feiert heute, Samstag, ihren 80. Geburtstag.



SONNTAG

Anny Gadenstätter, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, vollendet am Sonntag ihr 85. Lebensjahr.

Gertraud Franzl, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert ihren 75. Geburtstag.

Jubiläum

Maria und Johann Költringer, Austragbauer vom Huber in Schleedorf, feiern heute, Samstag, ihre diamantene Hochzeit.

Spende

Die Lehrer/-innen des Bundesgymnasiums Zaunergasse führten im Dezember eine Sammelaktion für die jungen Patienten/-innen am Kinderzentrum der Salzburger Landeskliniken durch. Am Donnerstag konnte Prim. Dr. Daniel Weghuber die Spende von 935 Euro für das Kunstprojekt an der Heilstättenschule, "Der Gedanke in mir - Ecken und Kanten", entgegennehmen. "Wir kooperieren immer wieder mit der Heilstättenschule, wenn Schüler/-innen des BG Zaunergasse für längere Zeit ins Krankenhaus müssen", erklärte Personalvertreterin Prof. Gabriele Millinger. "Wir sind froh darüber, dass betroffene Jugendliche dort schulisch betreut werden und so den Anschluss nicht verlieren. Das Kunstprojekt wird den Jugendlichen Gelegenheit geben, die Belastungen, die ein längerer Spitalsaufenthalt mit sich bringt, zu verarbeiten."