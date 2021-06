Menschen, 5. und 6. Juni 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Johann Schlager, Waltlbauer i. R., langjähriges Mitglied d. FF Grödig, der Unif. Schützenkompanie Grödig und des Krippenbauvereins Grödig, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Alexander Stampfer, Zentralbetriebsratsvorsitzender der SALK sowie Betriebsratsvorsitzender der Angestellten CDK, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

SONNTAG

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren zum Geburtstag: Helga Haslauer (79), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Gerhard Rieder (74), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Elke Assam (71), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Johann Brunauer (67), Mitglied des PV, Ortsgruppe Hof.

Roswitha Fercher aus Großarl, ehemalige Wirtin der Romantika in Großarl und der Burgschenke auf Burg Hohenwerfen, feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Hilde Paar, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet am Sonntag ihr 75. Lebensjahr.

Magdalena Berger, Grödig, feiert am Sonntag ihren 60. Geburtstag.

Jubiläen

Mag. P. Herbert Loipold SVD, Hausgeistlicher der Halleiner Schwestern Franziskanerinnen, begeht am Sonntag sein 50-Jahr-Priesterjubiläum.

Josef und Frieda Grömer, Altbauern vom Rocherlgut in Anthering, feiern heute, Samstag, die goldene Hochzeit.

Adelheid und Karl Kalchschmied aus Krispl-Gaißau feierten kürzlich ihre goldene Hochzeit.