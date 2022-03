Menschen, 5. und 6. März 2022

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Georg Brötzner, "Baierl Schorsch", feiert heute in Wals-Grünau seinen 75. Geburtstag. Der ehemalige Oberinspektor war Leiter des Wählamtes, ist Jagdrevierleiter, Festungsschütze und Beirat bei den Landwehrschützen in Wals.

Ernst Hemala aus der Stadt Salzburg feiert heute, Samstag, seinen 75. Geburtstag.

SONNTAG

Rosi Neureiter aus St. Koloman vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

Hans Hillerzeder feiert am Sonntag in Seekirchen seinen 60. Geburtstag.