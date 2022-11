Menschen, 5. und 6. November 2022

Geburten, Geburtstage, Sponsion und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Herta Kranvogel, wohnhaft in der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg, feiert heute ihren 92. Geburtstag.

Johann Meister, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute seinen 65. Geburtstag.

SONNTAG

Walter Hell, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert am Sonntag seinen 96. Geburtstag.

Ing. Otmar Leitner aus Hallwang vollendet am Sonntag sein 92. Lebensjahr.

Sponsion

Magdalena Hagn (Salzburg) feierte vor Kurzem an der Fachhochschule der Wirtschaftskammer Wien ihre Sponsion zum Master of Arts in Business.