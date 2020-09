Menschen, 5. und 6. September 2020

Geburtstage, Geburten, Todesfälle und Jubiläen.

Geburtstage

SAMSTAG Mathilde Kanzler aus Hof, Mitglied des Pensionistenverbands, feiert heute, Samstag, ihren 80. Geburtstag.

Edith Dürlinger, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See, vollendet heute ihr 69. Lebensjahr.

SONNTAG

"Schuster Thresi" Theresia Schmidt aus St. Koloman feiert morgen, Sonntag, ihren 95. Geburtstag.

Walter Veiglhuber, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, feiert am Sonntag seinen 76. Geburtstag.

Hannes Gschaider, Mitglied des PVÖ, Ortsgruppe Zell am See, feiert am Sonntag seinen 62. Geburtstag.

Jubiläen

Franziska und Georg Janauschek feiern heute, Samstag, das Fest der goldenen Hochzeit.

Anna und Heinz Schäfer aus Mauterndorf feierten vor Kurzem ihre diamantene Hochzeit. (Foto: SN/Löcker)

Kathrein und

Dr. Christian Baur aus Neumarkt feierten kürzlich das Fest der goldenen Hochzeit.



