Menschen, 6./7. Juli

Geburten, Geburtstage, Ehrung, Jubiläum und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Lisbeth und Alois Hoffmann aus Siezenheim feiern heute, Samstag, beide ihren 80. Geburtstag.

Regierungsrat Ludwig Stöglehner, Amtsdirektor a. D. des Landesschulrates Salzburg, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Stöglehner war u. a. Vorsitzender-Stv. des ÖGB Flachgau, stv. Vorsitzender der GÖD Salzburg, Mitglied der Stiftung Mozarteum und des Stadtvereines Salzburg. Für seine Verdienste wurde Stöglehner u. a. mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich und mit der Goldenen Mozartnadel des Mozarteums ausgezeichnet.

Mag. P. Nikolaus Laireiter SVD, ehem. Rektor des Missionshauses St. Rupert, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Hansi Probst aus Salzburg-Leopoldskron-Moos feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Dr. Ingrid Ritter aus Tarsdorf vollendet heute, Samstag, ihr 60. Lebensjahr.

SONNTAG

Maria Schwaighofer feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag im Seniorenwohnhaus Puch.

Anna Haslauer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feiert am Sonntag ihren 85. Geburtstag.

Margareta Strasser, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

Brigitte Lenzenweger, Mitarbeiterin in der UK für Geriatrie, Christian-Doppler-Klinik, feiert am Sonntag den 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Karin Stockinger (81), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Elfriede Riglbauer (72), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Hildegard Ramsauer aus Bad Vigaun feierte vor Kurzem ihren 90. Geburtstag.

Frieda Prodinger, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, vollendete vor wenigen Tagen ihr 80. Lebensjahr.

Ehrung

Landeshauptmann Wilfried Haslauer dankte Hans-Georg Keplinger (rechts) für sein langjähriges Engagement (18 Jahre) als Präsident der Salzburger Pfadfinder und überreichte einen persönlich gewidmeten Bierkrug mit Landeswappen. Vor etwa einem halben Jahr übernahm Christian Haggenmüller die Funktion an der Spitze.

Jubiläum

Oskar und Theresia Hagen aus Salzburg feiern Samstag das Fest der diamantenen Hochzeit.



Quelle: SN