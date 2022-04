Menschen, 6. April 2022

Geburten, Ehrung, Spenden und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Ehrung

Ehrungen durch den Landesverband der Salzburger Heimatvereine in Unken: Florian Stahl erhielt das Ehrenzeichen für Heimat und Brauchtum in Silber, Sebastian Wimmer die Dankesmedaille in Gold. Die Dankesmedaille in Silber erhielten Matthias Öhlschuster, Lorenz Lidicky und Franz Mayr. Obmann Sebastian Baueregger und Gauobmann Bernhard Fuchs überreichten die Auszeichnungen.

Spenden

"Make music, not war." Beim Benefizkonzert im Salzburger Jazzit wurden 7140 Euro für die "Nachbar in Not"-Ukraine-Hilfe gesammelt. Die Besetzung war herausragend: Geiger Benjamin Schmid und seine Gattin, die Pianistin Ariane Haering, die Formation Libertango, die Gitarristen Roggers & Harrison, Kamanda, Nane's Swing Cafe, die Ostbeatband sowie die ukrainischen Musikerinnen Laura Marti und Natalia Lebedeva. Sie erspielten nicht weniger als 3570 Euro. Dieser Betrag wird von den Trägern von "Nachbar in Not" verdoppelt, sodass der Ukraine-Hilfe durch die Veranstaltung insgesamt 7140 Euro zufließen werden.

Die Kundinnen und Kunden von Gehmacher Home Interiors in Salzburg konnten von Jahresbeginn bis 31. März im Geschäft für die Salzburger Kinderkrebshilfe spenden. 500 Euro kamen zusammen. Nun übergaben Julia Gehmacher und Franziska Lüdtke vom Gehmacher-Team das Geld an Heide Janik, Obfrau der Salzburger Kinderkrebshilfe.