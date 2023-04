Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Ihren 90. Geburtstag feierte kürzlich Liselotte Waser in Mauterndorf. Die Jubilarin war 25 Jahre lang Hotelierin im Hotel Gamsleiten in Obertauern.

Maria Fuchshofer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute ihr 85. Lebensjahr.

Brigitte Pöschl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 70. Geburtstag.