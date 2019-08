Menschen, 6. August

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute zum Geburtstag: Dietlinde Gschaider (78), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg.

Franz Bubestinger feierte am Samstag seinen 101. Geburtstag. Der Jubilar - gelernter Tischler und lange Zeit Schulwart - lebt in seiner Wohnung in Salzburg-Sam. Stadträtin Anja Hagenauer (r.) stellte sich mit Glückwünschen der Stadt ein.

Maria Haushofer, Gastwirtin i. R. aus Straßwalchen, feiert heute, Dienstag, ihren 92. Geburtstag.

Karl Mayer, Vizeleutnant i. R., ehemaliger Angehöriger der I/AR 3 und langjähriges Mitglied des Artilleristenbunds Salzburg, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.



