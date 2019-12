Menschen, 6. Dezember

Geburten, Geburtstage, Sponsionen, Promotionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Roman Gollackner, wohnhaft im Seniorenwohnhaus Köstendorf, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Monika Gruber, Mitglied des Pensionistenverbandes Salzburg, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.

Oberamtsrat Gerhard Kreuzwirth aus Himmelreich feiert heute seinen

60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Elisabeth Esterbauer (66), Mitglied des Pensionistenverbandes Salzburg, Ortsgruppe Grödig.

Sponsionen

An der Universität Salzburg feierten vor Kurzem ihre Sponsion zum/zur:

Kultur- u. Gesellschaftswissenschaften:

MEd: Kevin Eckmüller B.Ed.Univ., Windhaag; Roland Grabner B.Ed.Univ., Saalfelden; Josef Höller B.Ed.Univ., Bürmoos; Sofia Odermatt B.Ed.Univ., Samerberg; Nadzida Mesic-Nuhanovic B.Ed.Univ., Hammerau; Christopher Hinterhauser B.Ed.Univ., Dorfbeuern.

B.Ed.Univ.: Sarah Isabel Püringer, Linz.

BA: Sophie-Marie Hochhauser, Buchkirchen; Julia Huber, Lamprechtshausen; Stephanie Angerer, Salzburg; Melanie Heiss, Scharnitz/Tirol; Karolina Stecher, Schludens Italien.

Mag.phil.: Tanju Celik, Vöcklamarkt; Carina Schöllhammer, Linz; Barbara Plohberger, Grödig; Lisa Pollhammer, Linz; Eva Nedwed, Salzburg; Sandra Prinz, Baumgartenberg; Anna-Maria Griesacker, Oberalm; Julia Gstöttner, Pasching; Elena Gaigg, Wals-Siezenheim.

Master of Arts Studium: Sarah Würtinger BA, Aurolzmünster; Judith Eilmannsberger BA, Grieskirchen; Simone Lettner BA BA, Thalgau; Sophia Hannah Schwaighofer BA, Silvana Pani, Salzburg.

Naturwissenschaften:

B.Ed.Univ.: Alexandra Neumayer, Reichersberg; Francesca Lena Maria Christ, Salzburg; Agnes Maria Lintschinger, Tamsweg.

BSc: Sophie Charlotte Schönamsgruber, Ainring; Markus Dörfler, Inzell; Wolfgang Rainsberger, Krimml; Konrad Graf, Niederalm; Matthias Weigert, Salzburg; Lukas Freutsmiedl, Tyrlaching.

MSc Studium: Anna Maria Ernst BSc, Salzburg; Eva Dovjak BSc, Ohlsdorf.

Sportwissenschaften:

MSc Studium: Isabella Fessl BSc, Hallein.

MSc Lehrgang: Jakob Lainer BSc, Zell am See.

Promotionen

An der Universität Salzburg feierten vor Kurzem ihre Promotion zum/zur:

Kultur- u. Gesellschaftswissenschaften:

Dr.phil.: Mag.rer.nat. Katharina Buchroithner, Linz.

Dr.rer.nat.: Mag.rer.nat. Lisa-Maria Pilotto, Eugendorf.

Naturwissenschaften:

Dr.rer.nat.: Sandra Grund-Gröschke BSc MSc, Salzburg.

Dr.techn.: Dipl.Ing. Florian Putz B.Eng., Hallein.



Jakob Rieder, Sohn des langjährigen Filzmooser Gemeindearztes, Dr. Hans Rieder, feierte kürzlich an der MedUni Wien seine Promotion zum Doktor der gesamten Heilkunde.



