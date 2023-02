Menschen, 6. Februar 2023

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Thomas Sprang, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, feiert heute, Montag, seinen 85. Geburtstag.

Peter Sturm feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag in Bad Vigaun. Er wurde 1943 in Wien geboren und war seit seinem 25. Lebensjahr selbstständig - als Handelsvertreter und lange Jahre mit der Firma Info-Team in Hallein. Er ist Mitglied des Seniorenbunds Bad Vigaun und weitum bekannt als begeisterter Hobbygärtner.

Gabriele Monz, Mitglied der Pfadfinder-Gilde Maxglan, feiert heute, Montag, ihren 60. Geburtstag.