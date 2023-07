Menschen, 6. Juli 2023

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Seinen 85. Geburtstag feierte gestern, Mittwoch, Helmut Schober in Bad Vigaun. Der Jubilar war jahrzehntelang in der Gästebetreuung im Medizinischen Zentrum in Bad Vigaun tätig und ist Mitglied des Seniorenbunds Bad Vigaun.

Josef Struber, Altbauer vom Stiedlgut und ehem. Mitarbeiter in der Halleiner Papierfabrik, Mitglied des Seniorenbunds, vollendet heute in Bad Vigaun sein 75. Lebensjahr.

Spenden

Drei Schülerinnen der Landesberufsschule 3 unterstützten mit ihrem Abschlussprojekt die Salzburger Kinderkrebshilfe. Nihi Uddin, Anja Ammerer und Anna Oberascher designten unter der Leitung von Dipl.-Päd. Manuela Hedegger Stofftaschen, die sie in ihrem Umfeld verkauften. 900 Euro gingen an die Hilfsorganisation.

Seit 25 Jahren nimmt die Mittelschule Parsch an der Krebshilfe-Sammlung teil. Nach drei Jahren Corona-Sammelpause haben 40 Schülerinnen und Schüler heuer eine Rekordsumme erreicht: 6369 Euro. "Wir sind froh über jede Klasse oder Schule, die uns bei der Sammlung unterstützt. Alleine schaffen wir das nicht! Vielen herzlichen Dank!", sagte Geschäftsführer Stephan Spiegel von der Krebshilfe Salzburg bei der Scheckübergabe.