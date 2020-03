Menschen, 6. März

Geburten, Geburtstage, Promotion, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Peter Steger aus Stuhlfelden feiert heute, Freitag, seinen 91. Geburtstag.

Erich Trixl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute sein 85. Lebensjahr.

Reinhard Höllbacher, Obmann des Seniorenbunds, Ortsgruppe Krispl, und ehemaliger Obmann der TAG Krispl-Gaißau, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Hilde Dietinger, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, Ortsgruppe Riedenburg, wird heute 70 Jahre alt.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Elisabeth Steingruber (64), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg.

Promotion

Dipl.-Ing. Peter Thuswaldner aus Hallein hat an der Karl-Franzens-Universität in Graz sein Rigorosum mit Auszeichnung bestanden und wurde am 4. März 2020 im feierlichen, akademischen Festakt zum Doktor der Philosophie promoviert.

Spende

Zur Wiedereröffnung des Spar-Supermarkts Thalgau überreichten Spar-Marktleiter Daniel Zaglauer und Ulrike Ablinger von der Firma Ablinger Fleischhauereibetrieb in Oberndorf eine Spende in Höhe von 4000 Euro an den Landesleiter der Bergrettung Salzburg, Balthasar Laireiter.



Quelle: SN