Menschen, 6. Mai 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Anna Raudaschl, Bewohnerin des Herz-Jesu-Heims, Salzburg, vollendet heute ihr 90. Lebensjahr.

Anna Bauer im Seniorenwohnhaus Antonius, Hallwang, feiert heute ihren 86. Geburtstag.

Jubiläum

Das Jubiläum der diamantenen Hochzeit (60 Ehejahre) feiern heute, Donnerstag, Herta und Othmar Foisner aus Hallein.

Spende

Interspar Salzburg-Lehen unterstützt die Caritas. Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Brot, die nicht mehr verkauft werden können, gehen an die Caritas und damit an Menschen in Not. Zwei Mal wöchentlich holt die Caritas die Lebensmittel ab.