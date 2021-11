Menschen, 6. November 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage



SAMSTAG

Walter Hell, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Dr. P. Theodor Wolfram Köhler, OSB, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

SONNTAG

Stefanie Baumann, Bewohnerin im Seniorenheim Wals-Siezenheim, vollendet am Sonntag ihren 90. Geburtstag.

Christine Hettegger, langj. Mitglied des Artilleristenbunds Salzburg, vollendet am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Erika Erber, Mitglied des Seniorenbundes, OG Zell am See, feiert ihren 80. Geburtstag.