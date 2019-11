Menschen, 6. November

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Josef Seyringer, Gründer des Karosseriebetriebs in Wals, Landesinnungsmeister der Karosseure a. D., feiert heute, Mittwoch, seinen 80. Geburtstag.

Hildegard Höller, Entfeldenbäuerin, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, vollendet heute ihr 80. Lebenjahr.

Erika Andorfer aus Salzburg feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Karl Hajszan, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, vollendet heute sein 65. Lebensjahr.

Michael Wessely, Mitarbeiter der Christian-Doppler-Klinik/Gärtnerei, feiert heute, Mittwoch, seinen 60. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Walter Hell (93), Mitglied des Seniorenbunds Salzburg, Ortsgruppe Hallwang; Dipl.-Ing. Franz Tiefenbacher (64), Bürgermeister von Elsbethen-Glasenbach.

Quelle: SN