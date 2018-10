Menschen, 6. Oktober 2018

Geburten, Geburtstage, Sponsion, Promotion und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage



SAMSTAG

Helma Ströbel feiert heute, Samstag, im Kreise ihrer Familie den 85. Geburtstag.

Ehrentrudis Jessner aus Tamsweg feiert heute, Samstag, ihren 80. Geburtstag.

Ernst Weiß, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Obstlt Franz Grasser, ständiger Diakon in Wals, Walserfeld und der Militärdiözese Österreich, vollendet heute sein 50. Lebensjahr.



SONNTAG

Katharina Doppler feiert am Sonntag im Seniorenheim Liefering, "Haus Glockenspiel", ihren 94. Geburtstag.

Karin Rothböck aus Salzburg feiert am Sonntag ihren 70. Geburtstag.

Wolfgang Pogadl, Mitarbeiter der UK für Neurochirurgie der Christian-Doppler-Klinik, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.



Sponsion/Promotion

Bianca Neureiter (23), Scheffau am Tennengebirge, hat den Master of Science in Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen.

Elisabeth Winkler aus Straßwalchen feierte am 10. Oktober an der medizinischen Universität Graz ihren Studienabschluss zum Doktor der Humanmedizin Dr. med.



