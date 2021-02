Menschen, 6. und 7. Februar 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Gertraud Selden, Schneidermeisterin i. R., feiert heute, Samstag, ihren 75. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren zum Geburtstag am Samstag: Hermann Aichriedler (76), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof; Siegmund Kraxner (76), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Milosija Petrovic (67), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg.

SONNTAG

Elfriede Glatz, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, vollendet am Sonntag ihr 103. Lebensjahr.

Gertraud Winkler, Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius in Hallwang feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag.

Weiters feiert am Sonntag Geburtstag: Hermann Neumann (82), Bewohner der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg.



Quelle: SN