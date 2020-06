Menschen, 6. und 7. Juni 2020

Geburtes, Geburtstage, Jubiläen, Spende, Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Willy Dünser, Gastronom und legendärer Szenewirt des "Andreas Hofer" in Salzburg, feiert am Dienstag, 9. Juni, seinen 80. Geburtstag.

SAMSTAG

Gisela Kisovec feiert heute, Samstag, ihren 90. Geburtstag.

Vizeleutnant i. R. Gerhard Sollereder aus Salzburg vollendet heute, Samstag, sein

80. Lebensjahr bei bester Gesundheit.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner zum Geburtstag: Elisabeth Friedwagner (100), ältestes Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Gerhard Rieder (73), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Alfred Waszner (73), Bewohner des Seniorenhauses Antonius in Hallwang; Johann Brunnauer (66), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.

Jubiläen

Gerti und Reinhard Höllbacher vom Schirla in Gaißau feiern heute, Samstag, das Fest der goldenen Hochzeit.

Geburtstage

SONNTAG

Adelbert Pointl, Träger des silbernen Verdienstzeichens des Landes Salzburg und Gründer der Jakobusgemeinschaft Salzburg, feiert am Sonntag in Walserfeld seinen

80. Geburtstag.

Die "Salzbuger Nachrichten " gratulieren weiters:

Elisabeth Berndl (90), Bewohnerin des Seniorenwohnhauses Jakobushaus in Obertrum am See; Maria Rohrmoser (89), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Jubiläen

Katharina und Franz Salzlechner, Altbauern vom Stacherl, feiern am Sonntag ihre diamantene Hochzeit in Lamprechtshausen.

Spende

Pro Juventute freut sich über eine Spende von 4500 Euro für das Jugendhaus Tartaruga. Mitglieder der Fitnessclubs Vita Club & Mygym konnten Gewinnlose kaufen und spendeten so für die Renovierung. Im Bild Conny Hörl von den Myvita-Fitnessstudios mit der Spendenbox.



Quelle: SN