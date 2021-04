Menschen, 7. April 2021

Geburten, Geburtstage, Kroatien-Hilfe und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Annemarie Silberer aus Göming feiert heute, Mittwoch, ihren 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Aloisia Leobacher (98), Werner Kandler (74), beide im Seniorenwohnhaus Antonius, Hallwang; Anneliese Friedl (74), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof;

Hermann Trauner (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

KROATIEN-HILFE

Knapp 33.000 Euro an Spenden hat der Taxhamer Theologe Veselko Prlić bis dato für die Opfer des Erdbebens in Kroatien vom vergangenen Dezember gesammelt. Bis Anfang Mai will Prlić in die Bebenregion rund um Petrinja fahren, um einzuschätzen, wie das Spendengeld aus Salzburg bestmöglich eingesetzt werden kann, um Familien zu einer neuen Unterkunft zu verhelfen.

Bereits übergeben wurden die rund 900 Stück an Winterbekleidung aus Salzburg. Sie wurden von Fadil Hrustanović (im Bild links) von der Spedition Quehenberger an Boris Prpić (rechts) von der Caritas Sisak übergeben.

Spendenkonto "Erdbebenopfer Kroatien", IBAN: AT58 1500 0003 9112 7123, Oberbank Salzburg.