Menschen, 7. Februar 2022

Geburtstag

Elfriede Glatz, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, vollendet heute, Montag, ihr

104. Lebensjahr.

Maria Karl-Huber, "Marichi Maridi", feiert heute in Wals ihren 70. Geburtstag. Für ihre Verdienste um die Heimat- und Brauchtumspflege wurde ihr von der Salzburger Volkskultur die Dankesmedaille in Silber verliehen.Anneliese Auer, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Annaberg-Lungötz, feierte vor Kurzem ihren 65. Geburtstag.

Spende

Für viele Salzburgerinnen und Salzburger ist das "Warten auf das Christkind" in der Eisarena bereits eine Tradition: Trotz Corona luden die Städtischen Betriebe gemeinsam mit der Salzburger Sparkasse am 24. Dezember wieder zum Gratis-Eislauf. 430 Eislauffans besuchten den Eiszauber, die Einnahmen aus Schlittschuhverleih und Spenden betrugen rund 1100 Euro, die Salzburger Sparkasse verdoppelte den Betrag und rundete noch ordentlich auf. Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger, Roland Oberhauser (Leiter der Städtischen Betriebe), Melanie Dzugan (Kundenbetreuerin Salzburger Sparkasse) und Sparkasse-Generaldirektor Christoph Paulweber übergaben kürzlich die Spende an Obfrau Heide Janik für die Salzburger Kinderkrebshilfe.