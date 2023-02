Menschen, 7. Februar 2023

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Marianne Walkner, Mitglied des Seniorenbunds Krispl, feierte kürzlich ihren 80. Geburtstag.

Elfriede Glatz, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, feiert heute, Dienstag, ihren 105. Geburtstag.

Helga Madreiter aus Stuhlfelden vollendet heute, Dienstag, ihr 80. Lebensjahr.

ROL Dipl.-Päd. Manfred Prodinger, Diakon in Kitzbühel und Reith bei Kitzbühel, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Spende

Bei einer Weihnachtsaktion sammelten die Mitarbeitenden der Porsche Holding Salzburg 4300 Euro. Der Betriebsrat stockte auf 5000 Euro auf - und die Betriebsleitung verdoppelte den Betrag. Andrea Prantler (stv. Betriebsratsvorsitzende), Stephan Thuswaldner (Betriebsratsvorsitzender) und Personalleiter Paul Gahleitner übergaben kürzlich den Spendenscheck über 10.000 Euro an Michaela Altendorfer (Herzkinder-Österreich-Präsidentin und -Geschäftsführerin). Das Geld wird für das Teddyhaus Linz verwendet. Hier finden Familien Platz, die als Begleitpersonen in den Kinderherzzentren kein freies Bett bekommen. Die Wohneinheiten des Linzer Teddyhauses werden auch von Herzfamilien aus Salzburg genutzt.