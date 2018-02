Menschen, 7. Februar

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Elfriede Glatz, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, feiert heute, Mittwoch, ihren 100. Geburtstag.

Katharina Felber aus Kemating, Wirtin i. R., vollendet heute ihr 90. Lebensjahr.

In Salzburg feiert heute, Mittwoch, Mag. Gertrud Müller ihren 90. Geburtstag.

Christa Stöger, Mitglied des Seniorenbunds Hallwang, vollendet heute ihr 90. Lebensjahr.

Josef Fischer, Obertrum, ehem. Kriminalbeamter und Salzburger Fremdenführer, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Gertraud Schlecht (92), Herz-Jesu-Heim, Salzburg; Elisabeth Neumayer (82) und Anny Gadenstätter (81), beide Mitglieder des Seniorenbunds Zell am See.

In Hallein feierte vor Kurzem Maria Koch ihren 90. Geburtstag, Hermann Schwendinger und Radivoje Nikolic vollendeten ihr 80. Lebensjahr.



(SN)