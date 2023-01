www.sn.at/baby

Geburtstage



SAMSTAG

Felix Huber, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, feiert heute, Samstag, seinen 85. Geburtstag.

SONNTAG

Rosa Blam, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert am Sonntag ihren 85. Geburtstag.



Itmin Gundl feierte am Dreikönigstag seinen 80. Geburtstag. Der gebürtige Steirer war beruflich bei der Uniqa Versicherung und ist seit mehr als 50 Jahren ehrenamtlich beim Roten Kreuz tätig.