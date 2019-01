Menschen, 7. Jänner

Geburten, Geburtstage, Ehrungen und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Anzeige

Geburtstage

Hermann Lackner, Austragbauer vom Straßergut in Hallwang-Mayrwies, feiert heute, Montag, seinen 90. Geburtstag.

Seinen 65. Geburtstag feiert heute in Lofer Dachdeckermeister Uros Radovanovic.

Johann Redhammer, wohnhaft in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Felix Huber (81), Adolf Schöndorfer (78), Hermann Deisl (77), alle Mitglieder des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Hof; Ulrike Tomo (72), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig.



Ehrungen

Mitarbeiter der Leoganger Bergbahnen wurden für ihre langjährige Treue zum Unternehmen geehrt: Georg Brandtner (15 Jahre), Jakobus Peerlings und Anna Ruth (25 Jahre), Erhard Bauer und Christian Oberlader (35 Jahre).

Johann Steidl trat nach 25 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand.



Quelle: SN