Menschen, 7. Juni

Geburten, Geburtstage, Sponsionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Margit Rituper aus Salzburg feiert heute, Donnerstag, ihren 85. Geburtstag.

Seinen 60. Geburtstag feiert heute Josef Neuhofer, aktives Mitglied beim Roten Kreuz in Straßwalchen.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Maria Rohrmoser (87), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Tobias Lenhof (83), Adelheid Schwaiger (67), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, OG Grödig; Dir. Werner Grasshof (62), Vorstandsmitglied der Volkshilfe Salzburg.





Sponsionen

An der Landesverteidigungsakademie Wien haben kürzlich ihr Studium mit dem "Master of Arts in military Leadership" erfolgreich abgeschlossen:

Major Thomas Burgstaller, Thalgau; Oberstleutnant Christian Dax, Salzburg;

Major Franz Fanninger, Wals; Oberst Gerhard Hausmann, Bergheim; Major Alfred Sanz, Anthering;

mit gutem Erfolg bestanden hat: Major Heinrich Lindner, Salzburg;

mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden haben: Oberstleutnant Gernot Gierlinger, Wals; Major Franz Rieckh, Salzburg.





(SN)