Menschen, 7. März 2022

Der Lions Club Anif konnte kürzlich gemeinsam mit dem Lions Club Hallein eine Spende in der Höhe von 3750 Euro an die Familie Brunnauer aus Hallein übergeben. Familie Brunnauer hat eine Tochter mit AMC, einer Muskelschwächeerkrankung, welche man mit aufwendigen Therapien behandeln, bzw. lindern kann. In Hallein betreibt die Familie ein kleines Bastel- und Farbengeschäft und hatte im vergangenen Jahr auch noch durch das Hochwasser ihr Wohnhaus und Firmengebäude verloren. Das Gebäude muss abgerissen werden. Die finanzielle Deckung ist in keinster Weise gesichert. Somit konnten die Lions Clubs Anif und Hallein einen kleinen Beitrag für diverse Therapien der Tochter Angelin leisten.