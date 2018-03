Menschen, 7. März

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Geburtstage

Wildmeister Otto Haitzmann, Berufsjäger, Gründer der "Saalachtaler Jagdhornbläsergruppe", ehemaliger Gemeinderat und Vizebürgermeister a. D. von Lofer, feierte am Montag seinen 70. Geburtstag.

Anton Straubinger in Golling vollendet heute, Mittwoch, sein 90. Lebensjahr.

OStR. Prof. Franz Waldhör, ehem. Religionsprofessor an der HTBL Salzburg, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Gerlinde Hinterseer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Walburga Ebner aus Faistenau feiert heute, Mittwoch, ihren 50. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Maria Tannerberger (87), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Gertrude Wagner (87), Grödig; Emerich Sander (81), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Matthias Prudl (77), Hof bei Salzburg; Friederika Schmuck (72), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Anna Planegger (69), Grödig.



(SN)