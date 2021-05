Menschen, 7. Mai 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

Josef Schnöll, ehem. Landwirt am Großsillhof in St. Koloman, Mitglied der Jägerschaft und im Seniorenbund St. Koloman, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Paul Haidbauer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute sein 65. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Ingeborg Teichmann (81), Mitglied des PV, Ortsgruppe Zell am See.

Jubiläum

Simon (97) und Margaretha (91) Hörl, die Gerlingerwirtsleute aus Saalfelden, feiern heute, Freitag, ihren 70. Hochzeitstag, also ihre Gnaden- bzw. Platinhochzeit.