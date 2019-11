Geburten, Geburtstage, Sponsion und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Leopoldine Gottswinter, Bewohnerin der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Weiters: Erika Erber (78), Mitglied des PV, OG Zell am See.

Sponsion

Andrea Pföß aus Elsbethen spondierte an der Fachhochschule Salzburg (KMU-Management & Entrepreneurship) zum Bachelor of Arts in Business (BA).



Quelle: SN