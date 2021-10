Menschen, 7. Oktober 2021

Geburten, Spende und Todesfälle

Spende

Die "Querschläger" gastierten in der vollen Stadthalle Oberndorf. Der Lions Club Salzach (Oberndorf-Laufen) hatte das Benefizkonzert organisiert und konnte 10.000 Euro Reingewinn an die Salzburger Hilfsorganisation Vinzibus überreichen. Die Scheckübergabe erfolgte im Beisein von Präsident Karl David, Organisationsreferent Hans Karl und Organisatorin Gerda Schichtle (alle Lions Club) an Vinzibus-Chefin Gertraud Scheichl.