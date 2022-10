Menschen, 7. Oktober 2022

Geburten, Spende, Jubiläumsfeier und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Spende Lions Club



Ruperti-Kirtagsdrucke.

Im Kunsthandwerksmarkt am Alten Markt wurden auch dieses Jahr die Kirtagsdrucke hergestellt. Die 35. Kirtagsgrafik stammt vom Künstler und Gynäkologen Dr. Tobias Jäger. Kürzlich konnte Kommerzialrat Günther Uitz, Mitglied des Lions Club Salzburg-Hellbrunn und Initiator der Kirtagsdrucke, den diesjährigen Reinerlös von 6500 Euro an die Clubkasse weiterleiten. Damit werden karitative Projekte in Salzburg, wie in den Jahren davor, unterstützt. Im Bild (v. l. n. r.): Präsident Alex Strobl, Lions Club Salzburg-Hellbrunn, Günther Uitz, Dr. Tobis Jäger.

Jubiläumsfeier

Kürzlich beging der Arbeitskreis für Vorsorgemedizin - AVOS in der Aula der Universität Salzburg sein 50-Jahr-Jubiläum. Die Geschäftsführer Mag. Angelika Bukovski und Mag. Stefan Huber feierten mit AVOS-Vorstand Dr. Holger Förster (rechts im Bild). Der vor 50 Jahren gegründete ärztliche Verein besteht heute aus zwei Kapitalgesellschaften: die AVOS Gmbh und die AMD Salzburg GmbH, die mit Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Arbeitspsychologie mehr als 250 Unternehmen in Salzburg betreut.