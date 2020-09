Menschen, 7. September 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläen, Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Geburtstage

Johann Rieger senior, Inhaber der Rieger Entsorgungsbetriebe aus Neumarkt am Wallersee, feiert heute, Montag, seinen 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Catharina Buechinger (92), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Rudolf Ulamec (83), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.





Jubiläen

Thea und Erwin Hofer aus Mauterndorf feierten vor Kurzem das Fest der goldenen Hochzeit.

Quelle: SN