Menschen, 7. und 8. Dezember 2019

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Maria Klugsberger, Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius in Hallwang-Esch, feiert Samstag ihren 95. Geburtstag.

Johann Wittek, Vorstandsmitglied der Volkshilfe Salzburg, feiert am Samstag, seinen 62. Geburtstag.

SONNTAG

Adolf Haslauer, Mitglied des Pensionistenverbands Salzburg, Ortsgruppe Elsbethen, feiert morgen, Sonntag, seinen 80. Geburtstag.

Heinz Graf aus Grödig vollendet morgen, Sonntag, sein 75. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Maria Bauerstatter (91), Mitglied des Seniorenbunds Salzburg, Ortsgruppe Göming.

Katharina Zaller feierte kürzlich ihren 90. Geburtstag in St. Michael-St. Martin.

SPENDE

Anknüpfend an eine alte Tradition luden die Pfarrgemeinden und Tourismusverbände von Neumarkt, Köstendorf, Henndorf und Seekirchen im September zum zwölften Mal zur Teilnahme an der Wallersee-Wallfahrt. Trotz Regenwetter machte sich eine kleine, aber motivierte Truppe bereits in den Morgenstunden auf den Weg rund um den Wallersee. Die Spenden kommen heuer einer Familie aus Seekirchen zugute, die innerhalb der Familie mit einer schweren Krankheit zu kämpfen hat. Bei der offiziellen Spendenübergabe am Dienstag, dem 3. Dezember 2019, nahm Nora Litzlhammer die Summe von 1200 Euro, stellvertretend für die Familie, entgegen.

Kiwanis ermöglicht barrierefreien Zugang. Andreas Hetteger aus Mühlbach am Hochkönig freut sich über einen barrierefreien Zugang übers Wohnzimmer. Dank der ehrenamtlichen Tätigkeiten der Kiwanis-Mitglieder konnten die Kosten für das Projekt zur Gänze übernommen werden, die Kiwanis sorgten sogar für dessen Umsetzung.

Kiwanis ermöglicht barrierefreien ZugangKiwanis ermöglicht barrierefreien Zugang



Quelle: SN