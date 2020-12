Menschen, 7. und 8. Dezember 2020

Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

MONTAG

Johann Schett, ehem. Mitarbeiter bei der Post, aus Saalfelden feiert am Montag seinen 80. Geburtstag.



DIENSTAG

Josefine Meingast, Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, vollendet am Dienstag ihr 93. Lebensjahr.

Maria Bauerstatter, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, wird am Dienstag 92 Jahre alt.

Elisabeth Strohbichler im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum, feiert am Dienstag ihren 92. Geburtstag.

Johann Stemeseder im Seniorenwohnhaus Köstendorf feiert am Dienstag seinen 82. Geburtstag.



Quelle: SN