Menschen, 7. und 8. Dezember 2022

MITTWOCH

Dorothy Martin feiert heute ihren 103. Geburtstag. Die Jubilarin wurde in Birmingham geboren und lebt seit zehn Jahren mit ihrer Tochter in Salzburg-Liefering.

Herbert Filzmoser aus der Stadt Salzburg feiert heute, Mittwoch, die Vollendung seines 80. Lebensjahrs.



DONNERSTAG

Michaela Russegger, Mitarbeiterin der UK für Psych./Ergotherapie, Christian-Doppler-Klinik, feiert am Donnerstag ihren 60. Geburtstag.

GR Ludwig Angerer, u. a. ehem. Stadtpfarrer von Rattenberg und Pfarrer in Maria Alm und Hinterthal, vollendet am Donnerstag sein 80. Lebensjahr.

P. Josef Vikoler SAC, Mitglied der Pallottiner, feiert am Donnerstag seinen 75. Geburtstag.

Spenden

Der Lions-Club Saalfelden wurde mit einer großzügigen Spende bedacht. Rechtsanwalt Siegfried Kainz überreichte dem aktuellen Lions-Präsidenten Gebhard Neumayr einen Scheck in Höhe von 20.000 Euro. Er tat dies im Rahmen des Adventmarkts der Lions, der nach zweijähriger Coronapause endlich wieder stattfinden konnte. Dieser traditionsreiche Adventmarkt, der wochenlange Vorbereitungsarbeiten erfordert, stellt die wichtigste Einnahmequelle für die Lions Saalfelden dar. Neumayr: "Durch diese Spende können wir zusätzlich weiteren Notfällen noch vor Weihnachten helfen!"