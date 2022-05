Menschen, 7. und 8. Mai 2022

Geburtstage, Promotion, Spende, Jubiläen und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Franz Steinbichler aus Salzburg-Gnigl, Bäcker und Suppenmischer in Ruhe, ältestes Mitglied des ESV Gnigl, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Dr. Dores Beckord-Datterl, klinische Psychologin, langj. Mitarbeiterin in der Erwachsenenberatung der Salzburger Landesregierung und Erwachsenenbildnerin, insbes. für Adoptiv- und Pflegeeltern in Salzburg, feiert heute, Samstag, ihren 70. Geburtstag.

Mag. P. Johannes Reiter, Pfarrprovisor von Salzburg-Parsch und Gehörlosenseelsorger, feiert heute in Salzburg seinen 70. Geburtstag.

SONNTAG

Dr. Wolfgang Gassner (88), Rechtsanwalt i. R. und Autor, feiert morgen, Sonntag, in Salzburg seinen 88. Geburtstag.



Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner zum Geburtstag:

Veronika Schön (75), Mitglied des PVÖ, Ortsgruppe Elsbethen.

Manfred Mayer, Obmann der Bürgervereinigung "Markt Straßwalchen" feierte kürzlich seinen 70. Geburtstag.

Promotion

Leonhard Helminger MSc aus Elsbethen promovierte vor Kurzem an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich zum Doktor of Sciences ETH in Informatik.

Jubiläen

Josefine und Alois Landschützer vlg. Grießer feierten kürzlich in Mauterndorf-Steindorf das Fest der goldenen Hochzeit.

Spende

Lachen für den guten Zweck: Ingo Vogl ist nicht nur Kabarett, sondern auch Leiter der Krisenintervention des Roten Kreuzes. Anfang April verzichtete er bei seinem Kabarettabend in der Mittelschule Mariapfarr zugunsten der Ukraine-Hilfe auf das Eintrittsgeld und bat stattdessen um freiwillige Spenden. 4250 Euro konnten beim Benefizkabarett generiert werden.