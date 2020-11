Menschen, 7. und 8. November 2020

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren zum Geburtstag: Anna Doppler (83), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Erika Erber (79), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

OSR Franz Bruckmoser, ehemaliger Direktor der Hauptschule Hubert-Sattler-Gasse und langjähriger Leiter und Organist des Kirchenchors Niederalm, feiert heute, Samstag, seinen 85. Geburtstag.

SONNTAG

Herlinde Roider, Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang, vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

Paul Hagenauer, Unternehmer und Josko-Partner, langjähriges Mitglied der Musikkapelle Anif, feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag.

Ferner feiern am Sonntag ihren Geburtstag: Anna Grabner (88), Rosita Seim (74), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Spende

Die Landjugend Obertrum startete im Frühjahr das Projekt "Haunsberger Kräuterapotheke". Den ganzen Frühling und Sommer über wurden Kräuter gesammelt, getrocknet und in Gläser abgefüllt. Insgesamt 200 Holzkisten mit je zehn Artikeln wurden innerhalb von acht Tagen verkauft. Lisa Seidl und Hannah Eder leiteten das Projekt. Vor Kurzem konnten die Mitglieder der Landjugend einen Spendenscheck mit dem Reinerlös von 3000 Euro an den Obertrumer Verein "Active" (Leitung: Karin und Markus Zuckerstätter) übergeben. Das Geld ermöglicht Ausflüge und Unternehmungen für Menschen mit körperlicher und/oder geistiger Beeinträchtigung.

Quelle: SN