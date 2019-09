Menschen, 7. und 8. September 2019

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Catharina Buechinger, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See, feiert heute, Samstag, ihren 91. Geburtstag.

Yvonne Gerich, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Elsbethen, feiert heute, Samstag, ihren 75. Geburtstag.Traudi Schiefer aus Salzburg, vollendet heute, Samstag, ihr 70. Lebensjahr.

Johann Rieger senior, Inhaber der Rieger-Entsorgungsbetriebe aus Neumarkt am Wallersee, feiert heute, Samstag, seinen 69. Geburtstag.

Anneliese Haberl, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute, Samstag, ihren 65. Geburtstag.

SONNTAG

Anna Fischer feiert morgen, Sonntag, im Herz-Jesu-Heim Salzburg ihren 98. Geburtstag.

Theresia Zopf feiert morgen, Sonntag, ihren 90. Geburtstag in Straßwalchen.

Rupert Höller, Austragbauer vom Oberbachhof in St. Johann und langjähriger Holzakkordant im Ruhestand, feiert morgen, Sonntag, in alter Frische seinen 80. Geburtstag.

Josef Maria Bamberger, St. Georgen bei Salzburg, Pfarrer im Ruhestand, vollendet morgen, Sonntag, sein 75. Lebensjahr.

Renate Reinisch, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert am morgigen Sonntag ihren 72. Geburtstag.



Quelle: SN