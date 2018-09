Menschen, 8./9. September

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburtstage

SAMSTAG

Anna Fischer vollendet am Samstag im Herz-Jesu-Heim Salzburg ihr 97. Lebensjahr.

Rupert Eder, Austragbauer am Hinterreinhof in Leogang, Träger des Silbernen Ehrenzeichens der Gemeinde Leogang, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Herbert Pichler, ehemaliger Malermeister aus Grödig, feiert heute, Samstag, seinen 80. Geburtstag.



SONNTAG

Franz Wieneroiter, pensionierter Gendarm und ehemaliger Einsiedler am Palfen zu Saalfelden, feiert am Sonntag seinen 91. Geburtstag.

Anna Lanner, Mitglied des Seniorenbundes Hallwang, feiert am Sonntag ihren 70. Geburtstag. Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner:

Heinrich Braunwieser (79), Theresia Ganzer (79), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen; Maria Lindner (79), Mitglied des Seniorenbundes Ebenau.

Jubiläum

Konsistorialrat MMag.Dr. Gerhard Holotik, Ehrendomkapitular und Militärkurat der Reserve, feiert heute, Samstag, sein 50-jähriges Priesterjubiläum.

