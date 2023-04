Menschen, 8., 9. und 10. April 2023

Geburten, Geburtstag, Jubiläen und Todesfälle

Geburtstag

MONTAG

Erna Schmid, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert am Ostermontag die Vollendung ihres 80. Lebensjahrs.

Jubiläen

Matthias und Maria Bahngruber aus Koppl feiern heute, Samstag, das Jubiläum der eisernen Hochzeit.

Josef und Anna Meingast aus Straßwalchen feiern am Ostermontag ihren 50. Hochzeitstag - die goldene Hochzeit.

Johann und Maria-Luise Geier aus der Stadt Salzburg feiern am Montag ihre goldene Hochzeit.

Diplomarbeit

Wie ist eine Non-Profit-Organisation aufgebaut? Um diese Frage zu beantworten, haben sich im heurigen Schuljahr vier Schülerinnen der 5. Klasse der HAK Oberndorf zusammengetan und eine Diplomarbeit über gemeinnützige Organisationen in Österreich am Beispiel der Salzburger Kinderkrebshilfe geschrieben. Dabei haben sie sich nicht nur mit Managementsystemen und dem gesellschaftlichen Wert von ehrenamtlicher Arbeit auseinandergesetzt, sondern bekamen auch einen Einblick in die tägliche Arbeit der Salzburger Kinderkrebshilfe. Zudem sammelten die Schülerinnen - Maria Mitterbuchner, Eva Sophie Bürzer, Sarah Lindner und Sonja Schausberger - am Tag der offenen Tür mehr als 700 Euro Spenden für die Salzburger Kinderkrebshilfe.