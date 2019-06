Menschen, 8., 9. und 10. Juni

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Jubiläum

Josef und Elisabeth Gastager aus Wals-Siezenheim feiern heute, Samstag, ihre diamantene Hochzeit. Das Paar gründete den Gemüsebaubetrieb Gastager in Loig sowie den Zierpflanzenbaubetrieb Gastager in Siezenheim.

Geburtstage

SAMSTAG

Herbert Leitner, Dir. i. R., feiert heute, Samstag, seinen 90. Geburtstag.

Karl Köppel, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Peter Mlakar in Puch begeht heute seinen 70. Geburtstag.

Annemarie Reischl, Gemeindemitarbeiterin, der "gute Geist" der Freiwilligen Feuerwehr Hallwang, feiert heute, Samstag, ihren 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Martha Noppinger (86), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming.

SONNTAG

Blasius Oberauer, Ehrenobmann des Pensionistenverbands St. Martin am Tennengebirge, feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag.

Theresia Wolf, ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Salzburger Volkshilfe Schwarzach, vollendet am Sonntag ihr 85. Lebensjahr.

Ernestine Mayer aus Salzburg feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Ferner hat am Sonntag Geburtstag: Theresia Karigl (76), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg.

MONTAG

Margareta Seidl feiert am Montag die Vollendung ihres 90. Lebensjahrs. Für ihre jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit im Salzburger Kriegsopferverband wurde sie mit dem Verdienstzeichen in Gold und mit dem Silbernen Verdienstzeichen des Landes Salzburg ausgezeichnet.



Quelle: SN