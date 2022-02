Menschen, 8. Februar 2022

Geburten, Geburtstag, Eröffnung und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstag

Andreas Gutenthaler, langjähriger Direktor des Katholischen Bildungswerks Salzburg feiert heute, Dienstag, seinen 60. Geburtstag.

Eröffnung

Nach einer Bauphase von 15 Monaten war es so weit: Das Ronald McDonald Kinderhilfe Haus am Gelände des Uniklinikums Salzburg Campus LKH hat am Montag seine Türen geöffnet. Am 14. Februar werden die ersten Familien mit ihren schwer kranken Kindern einziehen. Das Haus bietet 16 Appartements für Familien. Neubau und Betrieb werden zu 100 Prozent über Spenden finanziert. Im Bild (von links): Daniel Weghuber (Vorstand der Uniklinik für Kinder- und Jugendheilkunde), Andrea Hofer (Hausleitung) Pater Franz Lauterbacher sowie Nikolaus Piza (McDonald's Österreich). Die offizielle Eröffnung nahmen Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Bgm. Harald Preuner vor.