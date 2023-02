Menschen 8. Februar 2023

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Resi Bramsteidl, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Munderfing, feierte kürzlich ihren 80. Geburtstag.

Spende

Der Lions Club International unterstützt geflüchtete Menschen aus der Ukraine mit 350 Hygiene-Bags für Frauen und Kinder. Sie werden über die Caritas an Ukrainerinnen und Ukrainer in Salzburg verteilt. Daniela Werndl (Regionsleiterin Lions Österreich in Salzburg) übergab die Hygiene-Bags an Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg.



Nach einjähriger Testphase stattete die Freiwillige Feuerwehr Seekirchen ihre restlichen taktischen Fahrzeuge mit Tablets aus. Die Anschaffungskosten von 5000 Euro wurden aus den Einnahmen des Strandfests und mit Spenden der Bevölkerung finanziert. Die Einsatzmonitore stammen von der Firma Elektro Haider in Seekirchen, die Tablets von Elektro Meissnitzer in Tamsweg. Die Einsatznavigationsapp stellte team122.at zur Verfügung. Kürzlich fand die offizielle Übergabe der Einsatztablets statt - mit anschließender Einschulung der Einsatzkräfte auf den Geräten.