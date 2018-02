Menschen, 8. Februar

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Hans Meindl, ehem. Taxiunternehmer und Gastwirt vom Gasthof Post in St. Martin bei Lofer, vollendet heute sein 85. Lebensjahr.

Paul Thalhammer, ÖBB-Lokführer i. R., Mitglied des Pensionistenverbands Rif-

Taxach, feiert heute, Donnerstag, seinen 85. Geburtstag.

Mag. Dr. Erwin Deisl, Inhaber der Firma Deisl-Stein Ges.m.b. H., feiert heute, Donnerstag, seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Pauline Garneyer (94), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Karl Mayr (81), Bewohner des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Waltraut Polat (71), Seniorenwohnhaus Köstendorf; Regina Solberger (59), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.

Seinen 80. Geburtstag feierte Franz Schwaiger, gew. Kaufmann, in St. Michael-St. Martin.





