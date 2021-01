Menschen, 8. Jänner 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Christine Kaiser, Bewohnerin des Seniorenwohnhauses Jakobushaus in Obertrum, feiert ihren 60. Geburtstag.

Bernhard Huber, Mitarbeiter in der Leitung Dienstleistung und Klinikgastronomie, Christian-Doppler-Klinik, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner:

Rosi Blam (83), Erna Holzer (67) und Martin Pitterle (75), alle Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Katharina Kuenz (74), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig.



Quelle: SN