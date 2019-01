Menschen, 8. Jänner

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Friedrich Kreiseder, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Erna Holzer, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See, wird heute 65 Jahre alt.

Die SN gratulieren ferner: Rosi Blam (81), Martin Pitterle (73), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, OG Zell am See; Katharina Kuenz (72), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig.

Quelle: SN