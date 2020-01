Menschen, 8. Jänner

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Berta Keil feiert heute, Mittwoch, im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum, ihren 90. Geburtstag.

Kommerzialrat Herbert Gallbauer (Bild: SN/Gruber), Landes- und Bundesgremialvorsteher des Lebensmitteleinzelhandels a. D., feiert heute, Mittwoch, die Vollendung seines 85. Lebensjahrs. Der Jubilar war zudem Präsident der Internationalen Vereinigung der Lebensmittelhändler (IVLD).

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner zum Geburtstag: Rosi Blam (82), Martin Pitterle (74), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Katharina Kuenz (73), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Erna Holzer (66), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.



Quelle: SN