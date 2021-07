Menschen, 8. Juli 2021

Geburten, Geburtstage, Matura, Auszeichnung und Todesfälle

Geburtstage

VZlt i. R. Hieronymus Burger, ehemaliger DfUO der 1/I/HAR bzw. StbBt/I/AR 3 sowie langjähriges Mitglied des Artilleristenbundes Salzburg, vollendet heute sein 90. Lebensjahr.

Ökonomierat Michael Schorn, ehemaliger Präsident der Salzburger Landarbeiterkammer, St. Koloman, feiert heute seinen 90. Geburtstag. Schorn trat 1954 in den Dienst der Österreichischen Bundesforste als Forstarbeiter ein, 1961 wurde er Vorsitzender des Betriebsrats, 1970 als Kammerrat in die Salzburger Landarbeiterkammer berufen. Neben seinem Engagement für seine Berufskollegenschaft war er auch Mitglied in der Jagdprüfungskommission Salzburg. Michael Schorn war viele Jahre Gemeindevertreter in St. Koloman, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und der Historischen Schützen. Für seine Verdienste wurde er u. a. mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

Renate Wetzlmaier, Mitglied des Pensionistenverbands Hof, vollendet heute, Donnerstag, ihr 80. Lebensjahr.

Martin Stöckl, Schmiedemeister aus Stuhlfelden, feierte am Montag seinen 90. Geburtstag.

Baumeister Franz Manzl aus Stuhlfelden vollendete kürzlich sein 80. Lebensjahr.

Matura

PG und ART-ORG St. Ursula Salzburg

Ausgezeichneter Erfolg, Klasse 8G: Julia Berger, Nina Berger, Ania Böhaker, Kristina Ernstbrunner, Johanna Harter, Sarah-Maria Poller, Andrea Roithinger, Caroline Wallner; 8R: Emilia Delfs, Viktoria Laireiter, Marlene Wundsam;

mit gutem Erfolg, 8G: Katharina Bucher, Valentina Granig, Teresa Pixner; 8R: Lena Haas.

Auszeichnung

Herrn Regierungsrat Kurt Beinsteiner vom Zollamt Österreich wurde das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen.